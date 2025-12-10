الأربعاء   
   10 12 2025   
   19 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:40
    النائب فضل الله: لا يمكن أن تبقى الدولة اللبنانية متفرجة وتنتظر المال من الخارج للمباشرة بخطوات إعادة الاعمار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ذبيان: بداية مشجعة على طريق المحاسبة وننتظر أقسى الأحكام في حق المخالفين والفاسدين

      الرئيس بري بحث مع مجموعة ATFL للتطورات و السفير عيسى: المساعدات للجيش مستمرة وآمل أن يكون الوفد قد فهم حقيقة ما يحصل في لبنان

      النائب علي حسن خليل: نتيجة إصرار معظم النواب المشاركين وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير  تم تخصيص مبالغ لإعادة الترميم على الأقل في المرحلة الأولى بتجاوب من وزارة المالية

