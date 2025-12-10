الأربعاء   
   10 12 2025   
   19 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة “هآرتس” العبرية: الضابط “هدار غولدن” كان مدفونًا على مسافة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق عن الحدود والجيش الإسرائيلي لم يعرف ذلك لأكثر من عقد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فيديوغراف | شخصية متقلبة.. من هو العميل “غسان الدهيني” خليفة “ياسر أبو شباب” في غزة

      فيديوغراف | شخصية متقلبة.. من هو العميل “غسان الدهيني” خليفة “ياسر أبو شباب” في غزة

      غرفة التحكم المروري: طريق عيناتا – الأرز سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

      غرفة التحكم المروري: طريق عيناتا – الأرز سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

      مقتل طالب وإصابة آخر بإطلاق نار داخل جامعة كنتاكي الحكومية في فرانكفورت الأمريكية

      مقتل طالب وإصابة آخر بإطلاق نار داخل جامعة كنتاكي الحكومية في فرانكفورت الأمريكية