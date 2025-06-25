الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
   بيروت 07:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني: لم يكن أمامنا خيار سوى الرد على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية