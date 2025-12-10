الأربعاء   
    مصادر فلسطينية: الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا

      قوات الاحتلال تعتقل نحو 30 فلسطينيا أغلبهم أسرى محررون خلال دهم وتفتيش منازل في نابلس

      مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرًا من الأسرى الغزيين رغم انتهاء محكومياتهم منذ أشهر وسنوات

