الأربعاء   
   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
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    مصادر طبيّة في غزة: 19 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بقطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 6 من منتظري المساعدات