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   25 06 2025   
   29 ذو الحجة 1446   
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    5 شهداء بينهم طفلة و15 جريحًا من جراء قصف الاحتلال منزلًا في أرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة