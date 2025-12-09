الثلاثاء   
   09 12 2025   
   18 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة بغزة: 377 شهيداً و987 جريحاً بنيران العدو منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي