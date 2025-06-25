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العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني: ستقام مراسم التشييع للشهداء الأبرار إلى جانب القادة الشهداء الآخرين جراء عدوان الكيان الصهيوني الغاشم في طهران يوم السبت 27 يوليو 1404 هـ