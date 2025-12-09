الثلاثاء   
   09 12 2025   
   18 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: العدو الإسرائيلي يشن غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها في عرض بحر خان يونس جنوب قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها في عرض بحر خان يونس جنوب قطاع غزة

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شن سلسلة غارات على منطقة صافي في اقليم التفاح وغارة على وادي عزة قضاء النبطية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شن سلسلة غارات على منطقة صافي في اقليم التفاح وغارة على وادي عزة قضاء النبطية في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منطقة وادي عزة في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منطقة وادي عزة في جنوب لبنان