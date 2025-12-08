الثلاثاء   
   09 12 2025   
   18 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 00:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت ريما بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت ريما بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عين يبرود شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عين يبرود شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      العثور على قنبلة غير منفجرة تحت جسر الفيضة بزحلة والجيش اللبناني يفجّرها دون أضرار

      العثور على قنبلة غير منفجرة تحت جسر الفيضة بزحلة والجيش اللبناني يفجّرها دون أضرار