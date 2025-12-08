الإثنين   
   08 12 2025   
   17 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه بعد قصف مسيّرة إسرائيلية لمنزله في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم بالضفة المحتلة

      اندلاع مواجهات في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وقوات الاحتلال تطلق الرصاص بكثافة

      اندلاع مواجهات في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وقوات الاحتلال تطلق الرصاص بكثافة

      الهيئة الصحية وأطباء بلا حدود الإيرانية تنظمان يوماً طبياً لخدمة المخيمات الشمالية

      الهيئة الصحية وأطباء بلا حدود الإيرانية تنظمان يوماً طبياً لخدمة المخيمات الشمالية