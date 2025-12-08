الإثنين   
   08 12 2025   
   17 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:16
     أ ف ب: اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال بلغ 7.6 درجات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الدعم السريع تسيطر على حقل هجليج النفطي الحيوي على الحدود مع جنوب السودان

      لقاء “الأحزاب الوطنية اللبنانية” في طرابلس: لا تفاوض مع العدو ولا لنزع سلاح المقاومة

      احتفالات وعرض عسكري بذكرى وصول الإدارة السورية إلى السلطة

