الثلاثاء   
   25 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 00:52
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    رضائي: ضرورة مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية