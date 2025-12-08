الإثنين   
   08 12 2025   
   17 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:18
Ar

    وكالة الأونروا: قوات الاحتلال اقتحمت مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وصادرت هواتف حراس الأمن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الهجرة الدولية: ارتفاع وتيرة نزوح المدنيين من كردفان مع تصاعد انتهاكات “الدعم السريع”

      إسرائيل تُقِرّ: أكثر من 22 ألف إصابة في صفوف جنودها منذ بدء عدوان غزة

      انهيار غير مسبوق في مخزون الدواء بغزة وأزمة غاز الطهي تتفاقم

