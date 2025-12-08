الإثنين   
    الاحتلال يشن غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الهجرة الدولية: ارتفاع وتيرة نزوح المدنيين من كردفان مع تصاعد انتهاكات “الدعم السريع”

      إسرائيل تُقِرّ: أكثر من 22 ألف إصابة في صفوف جنودها منذ بدء عدوان غزة

      انهيار غير مسبوق في مخزون الدواء بغزة وأزمة غاز الطهي تتفاقم

