    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة عتيل شمال طولكرم شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارة إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: طائرات العدو تشن غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق نيرانها في المناطق الشرقية لمدينة غزة

