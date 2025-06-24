الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 21:38
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    الرئيس المشاط: الجمهورية الإسلامية خرجت من الحرب منتصرة بعد وساطة إقليمية بطلب من أمريكا التي رعت وخططت وشاركت في العدوان