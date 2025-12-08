الإثنين   
    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق نيرانها في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة عتيل شمال طولكرم شمال الضفة الغربية

      غارة إسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: طائرات العدو تشن غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس

