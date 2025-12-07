الأحد   
   07 12 2025   
   16 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص على مركبة غرب بلدة عزّون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستوطنون صهاينة اعتدوا على مركبات الفلسطينيين قرب بلدة مخماس بالقدس المحتلة

      مستوطنون صهاينة اعتدوا على مركبات الفلسطينيين قرب بلدة مخماس بالقدس المحتلة

      الاحتلال يقتحم بلدة المزرعة الشرقية وقرية دير جرير بالضفة المحتلّة

      الاحتلال يقتحم بلدة المزرعة الشرقية وقرية دير جرير بالضفة المحتلّة

      “هيئة أبناء العرقوب” تحذّر من محاولات العدو طمس هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا: لا يمكن أن نتخلى عن أرضنا

      “هيئة أبناء العرقوب” تحذّر من محاولات العدو طمس هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا: لا يمكن أن نتخلى عن أرضنا