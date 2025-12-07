الأحد   
   07 12 2025   
   16 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      خريس: لن نقبل بالتطبيع وعلى “الميكانيزم” وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

      خريس: لن نقبل بالتطبيع وعلى “الميكانيزم” وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

      باسيل للمسيحيين: بين دعوة البابا وتهديد جعجع، ماذا تختارون؟

      باسيل للمسيحيين: بين دعوة البابا وتهديد جعجع، ماذا تختارون؟

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة