بقائي: اتخاذ القرار بشأن مسألة مهمة بما في ذلك المفاوضات يتم داخل الهيئات العليا لصنع القرار

اشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الى ان المعيار الأساس هو المصالح الوطنية، وقال اننا نقوم بصياغة مواقفنا في ضوء تقييماتنا وفهمنا للظروف القائمة، وكذلك بالتشاور مع الجهات المعنية والمؤثرة في عملية صنع القرار في قضايا السياسة الخارجية.

ولفت الى ان اتخاذ القرار بشأن مسألة مهمة مثل السياسة الخارجية، بما في ذلك المفاوضات، يتم داخل الهيئات العليا لصنع القرار في النظام، ويعدّ المجلس الأعلى للأمن القومي أحد المراجع الأساسية في موضوع المفاوضات.

وقال اننا نتعامل مع الانتقادات التي تطرحها جهات مختلفة بسعة صدر، ونستفيد منها كلما أمكن ذلك. ونحن نؤمن بأن أجواء الانفتاح الموجودة تساهم في اتخاذ قرارات أفضل في القضايا التي تهم جميع الإيرانيين.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وتعليقا على زيارة وزير الخارجية الإيراني الى أذربيجان قال ان الوزير وصل اليوم الى باكو، وسيعقد غداً لقاءات مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأذربيجاني.

واعلن ان رئيس الجمهورية سيزور تركمانستان وكازاخستان خلال الأيام المقبلة، وسيُعقد خلال الأسابيع القادمة لقاء مع كبار المسؤولين من بيلاروس وروسيا على مستوى وزارة الخارجية، وسيزورهما عراقجي في إطار المشاورات المستمرة مع هذين البلدين.