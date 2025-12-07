الأحد   
    لبنان

    المفتي طالب دعا اللبنانيين الى التماسك والوحدة

      اعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب أن “كل ما يتعرّض له لبنان من ضربات اسرائيلية ترتفع وتيرتها تارة وتنخفض أخرى إنما تتم برعاية أميركية كاملة ومن خلال التنسيق مع العدو عبر غرفة العمليات المشتركة ، ثم يأتي دور المبعوثين الأميركيين للإستثمار في ادارة العملية السياسية، ضمن الاطار المحدد الذي تسلكه الحركة الأميركية في المنطقة”.

      واعتبر أننا “أمام لعبة أميركية مزدوجة في عملية شد وجذب يقال فيها للدولة اللبنانية بأنها اذا سارت في اطار المفاوضات المباشرة فإن الأمور قد تذهب نحو الحلحلة ثم تأتي بعدها الغارات الاسرائيلية ليرافقها عرض تحت عنوان اقتصادي في محاولة لإخراج التفاوض عن إطاره التقني البحت الذي اشترطه لبنان ضمن تنسيق بين المسؤولين الكبار في الدولة”.

      وحذر المفتي طالب من أن استحضار العنوان الاقتصادي لا يبتعد عن الأطماع الاسرائيلية بالثروات النفطية اللبنانية وما يخطط له العدو من اعادة ترسيم للحدود”.

      ودعا اللبنانيين الى التماسك والوحدة وعدم توفير أية أجواء ملائمة للعدو او الإيحاء له بصوابية خياراته وعدوانه، مشددا على الاستناد الى بيانات ” اليونيفيل” والأمم المتحدة في التزام لبنان الكامل بوقف النار وانجازات الجيش اللبناني وخصوصاً جنوب الليطاني.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

