    وزير الخارجية المصري: ثمة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى في غزة وسلبيات كانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المفتي طالب دعا اللبنانيين الى التماسك والوحدة

      وزير خارجية مصر: القوة الدولية بقطاع غزة ستكون لحفظ السلام

      الكرملين: نعتزم تحليل استراتيجية الأمن القومي الأمريكية بالتفصيل حيث تم تحديث المقاربات المتعلقة بروسيا

