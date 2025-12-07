الأحد   
   07 12 2025   
   16 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 08:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    تاس عن الكرملين: استبعاد روسيا من قائمة التهديدات المباشرة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تطور إيجابي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فلسطين | قوات الاحتلال تقتحم مناطق في الضفة الغربية وتنفذ حملة اقتحامات واسعة

      فلسطين | قوات الاحتلال تقتحم مناطق في الضفة الغربية وتنفذ حملة اقتحامات واسعة

      رويترز عن وزارة الدفاع الروسية: تدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل بواسطة وحدات الدفاع الجوي

      رويترز عن وزارة الدفاع الروسية: تدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل بواسطة وحدات الدفاع الجوي

      الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: انتهاكات جسيمة في غزة و الضفة وتقصير دولي مستمر

      الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: انتهاكات جسيمة في غزة و الضفة وتقصير دولي مستمر