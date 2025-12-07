الأحد
المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية المحتلة: ما يتعرض له مروان البرغوثي في السجون”الإسرائيلية” يكشف عن عقلية وحشية تتعمد إيذاء أفراد بلا حماية لكسر روح شعب بأكمله
07-12-2025 03:39 صباحًا
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر رأفت أبو ربيع عقب مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله
03:40
بصل : إن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون شعارات بل مسؤولية تُثبتها الأفعال وأبسط حقوق العائلات اليوم هو معرفة مصير أبنائهم
03:36
المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في رسالة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية: نحن في غزة نواجه واحدة من أصعب المراحل الإنسانية حيث تتزايد يومياً أعداد العائلات التي تبحث عن أبنائها المفقودين الذين خرجوا من منازلهم ولم يعودوا دون أي معلومات تؤكد أين هم أو ما الذي حدث لهم
03:35