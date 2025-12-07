الأحد   
    مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في منطقة الخلايل بقرية المغير شمال شرق رام الله

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر رأفت أبو ربيع عقب مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله

      المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية المحتلة: ما يتعرض له مروان البرغوثي في السجون”الإسرائيلية” يكشف عن عقلية وحشية تتعمد إيذاء أفراد بلا حماية لكسر روح شعب بأكمله

      بصل : إن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون شعارات بل مسؤولية تُثبتها الأفعال وأبسط حقوق العائلات اليوم هو معرفة مصير أبنائهم

