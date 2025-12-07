الأحد   
   07 12 2025   
   16 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 02:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الدفاع الفنزويلي: سندافع عن وطننا في أي وقت وأي مكان للحفاظ على وحدته

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك

      زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

      زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

      رويترز: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب جنوب اليونان

      رويترز: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب جنوب اليونان