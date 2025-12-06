السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:14
    عاجل

    إعلام العدو: تعرض دورية عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار مكثف في الخليل وانسحاب المهاجمين في سيارة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الأحزاب والقوى في الشمال: لا يمكن الخضوع للضغوطات الخارجية

      إذاعة جيش العدو: إصابة جندي بجروح في عملية دهس استهدفت حاجزاً للجيش في مدينة الخليل

      رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية: أي تأخير في تحقيق مطالبنا سيدفعنا إلى خطوات تصعيدية

