السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اللواء شقير واصل لقاءاته في بغداد والتقى الشمري

      اللواء شقير واصل لقاءاته في بغداد والتقى الشمري

      قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان فلسطينيين عند مدخل مخيم العروب “العجوري” شمال الخليل في الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان فلسطينيين عند مدخل مخيم العروب “العجوري” شمال الخليل في الضفة الغربية

      الوفد الاممي اختتم زيارته لبنان: نُقرّ بالتقدم الذي حققَه لبنان ونُثني على دور اليونيفيل وندعو إلى تعزيز دعم الجيش

      الوفد الاممي اختتم زيارته لبنان: نُقرّ بالتقدم الذي حققَه لبنان ونُثني على دور اليونيفيل وندعو إلى تعزيز دعم الجيش