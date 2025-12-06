إيران تنهي مناورات الاقتدار البحرية

إيران تنهي المرحلة الثانية والاخيرة من مناورات الاقتدار البحرية بإطلاق صواريخ باليستية وكروز دقيقة، وتعلن تحقيق جميع أهدافها.

تقرير: رنا شقير

مناورة استثانية ليس فقط في اختبار قدرات جديدة للأسلحة الايرانية من صواريخ بالستية وكروز ودرونز ونظم الدفاع المتقدمة، بل ايضا لانه جزء من مناورات ايرانية اتت بعد حرب الاثني عشر يوما مع الكيان الصهيوني، ولم يعتبر فيها العدو افتراضياً كما في السابق انما تهديد حقيقي لان القوات الايرانية باتت تعرف حجم العدو وبيئته ومسافته وقدراته، والتجهيز بات على هذا الاساس ، كما قال تنكسيري ، اما في البعد الجفرافي

فقد جرت المناورة في مياه بحر عمان ومياه مضيق هرمز ومياه الخليج

وهي منطقة اقتصادية مهمة، كما لفت قائد البحرية الايرانية مؤكدا لدول الخليج الجارة ان

الجمهورية الاسلامية تعتبر هذه المنطقة بيتها وهي لم ولن نسعى أبداً لإشعال النار فيها، وانما الخطر عليها من الأعداء الموجودين فيها