الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:57
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    وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط قتلى وجرحى واشتعال مركبات عسكرية بعد كمين نفذه مسلحون في قطاع غزة ضد قوات “الجيش” الإسرائيلي وقوات الإنقاذ