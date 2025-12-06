السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:28
    وزارة الصحة في غزة: ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,354 شهيداً و171,030 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بالفيديو | سرايا القدس تسلّم جثة أحد أسرى العدو في بيت لاهيا

      وزير الخارجية النرويجي: يجب تشكيل قوة إرساء الاستقرار في غزة ومجلس السلام هذا الشهر

      الخارجية السودانية تتهم «الدعم السريع» بارتكاب مذبحة في كلوقي راح ضحيتها 79 شخصًا بينهم 43 طفلًا​

