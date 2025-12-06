السبت   
    مراسل المنار: قرابة الثانية وعشر ظهراً اطلقت قوات الاحتلال النار من اسلحة رشاشة باتجاه عدد من اهالي بلدة الضهيرة الذين يزورون بلدتهم دون وقوع اصابات

