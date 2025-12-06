السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    السلطات الأفغانية: 4 قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية الباكستانية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أستراليا تفرض عقوبات على أربعة مسؤولين أفغان على خلفية “انتهاكات حقوق النساء والفتيات”

      أستراليا تفرض عقوبات على أربعة مسؤولين أفغان على خلفية “انتهاكات حقوق النساء والفتيات”

      رغم إعلان الإغلاق الأميركي… هبوط طائرة تقل مهاجرين فنزويليين في كراكاس

      رغم إعلان الإغلاق الأميركي… هبوط طائرة تقل مهاجرين فنزويليين في كراكاس

      دهم واعتقالات في الضفة.. والمستوطنون يواصلون استهداف المزارعين الفلسطينيين

      دهم واعتقالات في الضفة.. والمستوطنون يواصلون استهداف المزارعين الفلسطينيين