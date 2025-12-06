السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 03:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس الصيني شي جين بينغ: الصين ستقدم 100 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف شددتا على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

      الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف شددتا على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

      كازاخستان: الهجوم الأوكراني على منشأة لخط أنابيب قزوين لم يوقف صادرات النفط

      كازاخستان: الهجوم الأوكراني على منشأة لخط أنابيب قزوين لم يوقف صادرات النفط

      أفغانستان | تبادل لإطلاق النار عند الحدود بين أفغانستان وباكستان

      أفغانستان | تبادل لإطلاق النار عند الحدود بين أفغانستان وباكستان