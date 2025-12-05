الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:54
    مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت محيط مواطن كان على دراجته النارية بقنبلة صوتية في الحي الجنوبي لمدينة الخيام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزراء خارجية 8 دول يعربون عن قلقهم إزاء التصريحات الإسرائيلية عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد

      الوزير ناصر الدين تفقد مستشفيات حكومية ومراكز رعاية في البقاع الغربي وراشيا وتأكيد استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات وتعزيز حضور الدولة في القطاع الصحي

      “التحكم المروري”: لتخفيف السرعة على طريق بيروت – البقاع بسبب الامطار تفاديًا للحوادث

