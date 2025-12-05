الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بتجديد ولاية وكالة الأونروا 3 سنوات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “اللقاء الإسلامي الوطني”: الشعب اللبناني قادر على مواجهة محاولات التطبيع والتركيع

      “اللقاء الإسلامي الوطني”: الشعب اللبناني قادر على مواجهة محاولات التطبيع والتركيع

      نقابة المحامين : الانتخابات النيابية كمحطة دستورية لا يمكن التلاعب بمصيرها

      نقابة المحامين : الانتخابات النيابية كمحطة دستورية لا يمكن التلاعب بمصيرها

      ملف التفرّغ يعود إلى الواجهة: أساتذة اللبنانية بين الأمل بالإنصاف وانتظار الحسابات المالية

      ملف التفرّغ يعود إلى الواجهة: أساتذة اللبنانية بين الأمل بالإنصاف وانتظار الحسابات المالية