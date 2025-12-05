الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:37
    عاجل

    بلومبرغ عن توم براك: إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها بمحاولة القضاء على حزب الله عسكريا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “اللقاء الإسلامي الوطني”: الشعب اللبناني قادر على مواجهة محاولات التطبيع والتركيع

      الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بتجديد ولاية وكالة الأونروا 3 سنوات

      نقابة المحامين : الانتخابات النيابية كمحطة دستورية لا يمكن التلاعب بمصيرها

