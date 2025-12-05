الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:35
    عربي وإقليمي

    الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار حركة “أنصار الله”، و”حزب الله” “جماعة إرهابية”

      نفت الرئاسة العراقية في بيان “علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله، وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم”.

      وأوضح بيان الرئاسة أن “مثل هذه القرارات لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية”، مضيفاً أنه “لا يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية، أما قرارات مجلس الوزراء وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية”.

      ولفت البيان إلى أن “رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه اقتضى التوضيح”.

      المصدر: موقع المنار