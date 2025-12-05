الجمعة   
   05 12 2025   
   14 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئاسة العراقية: لم نطلع أو نعلم بقرار اعتبار أنصار الله وحزب الله جماعة “إرهابية” وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قائد القوات البحرية للجیش الايراني: شاركنا بنجاح في مناورة البريكس الدولية

      قائد القوات البحرية للجیش الايراني: شاركنا بنجاح في مناورة البريكس الدولية

      الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار حركة “أنصار الله”، و”حزب الله” “جماعة إرهابية”

      الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار حركة “أنصار الله”، و”حزب الله” “جماعة إرهابية”

      وزير العمل ناقش مع وفدين من نقابة المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع العمال وتطوير القوانين

      وزير العمل ناقش مع وفدين من نقابة المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع العمال وتطوير القوانين