    هيئة الجدار والاستيطان: مستوطنون نفذوا نحو 621 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية الشهر الماضي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئاسة اللبنانية: الوفد الأممي أبدى دعمه للاستقرار عبر تطبيق القرارات الدولية ودعم الجيش وتطبيق حصرية السلاح

      الرئيس عون يدعو الى ممارسة الضغوط على “اسرائيل” لتطبيق وقف اطلاق النار والانسحاب من لبنان

      الصين وفرنسا تؤكدان دعم وقف النار في أوكرانيا وتعلنان مساعدات لغزة

