الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:04
    مراسل المنار: العدو يستهدف مجددا اطراف بلدة يارون بقذيفة مدفعية ليبلغ اجمالي القذائف حتى اللحظة ٤ قذائف

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 4\12\2025

      نيويورك تايمز تقاضي وزارة الحرب الأميركية بسبب قيود جديدة على التغطية الصحافية​

      مفوض الأمم المتحدة يحذر من خطر فظائع جديدة في كردفان مع تصاعد القتال ومعاناة إنسانية متفاقمة​

