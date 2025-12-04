الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    طائرات العدو الحربية استهدفت منزلين في بلدتي المجادل وبرعشيت جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسلة المنار: وزير المال عرض الوضع الاقتصادي والمالي وتحدث عن تحسّن بالارقام المالية

      مراسلة المنار: وزير المال عرض الوضع الاقتصادي والمالي وتحدث عن تحسّن بالارقام المالية

      مراسلة المنار: قائد الجيش غادر جلسة الحكومة بعد عرضه تقرير الجيش الثالث حول خطة حصر السلاح واستعراض الاجراءات التي قام بها الجيش اثناء زيارة البابا

      مراسلة المنار: قائد الجيش غادر جلسة الحكومة بعد عرضه تقرير الجيش الثالث حول خطة حصر السلاح واستعراض الاجراءات التي قام بها الجيش اثناء زيارة البابا

      “شرق القطاع تحت النار: ستة مدنيين يرتقون في خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار”

      “شرق القطاع تحت النار: ستة مدنيين يرتقون في خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار”