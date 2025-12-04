ايران تعلن عن نجاح مناورات “سهند 2025” ضد الإرهاب

حققت مناورات مكافحة الإرهاب “سهند 2025” التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية، نجاحاً كاملاً في جميع مراحلها، بمشاركة وحدات من الحرس الثوري الايراني والقوة البرية، إلى جانب وحدات من جيوش بيلاروسيا وأوزبكستان.

المناورات شملت تنفيذ عمليات تحرير رهائن على متن حافلة، حيث نفذت الوحدات المشاركة العملية بنجاح تام، في حين تولّت مروحيات القوات الجوية للحرس الثوري مهام الدعم الجوي القريب والقصف الدقيق لمواقع الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى نقل القوات وتنفيذ عمليات إنزال جوي.

كما تم تنفيذ عمليات الدفاع الحدودي المحكم، حيث نشرت وحدات القوات الخاصة مع وحدات من الجيوش المشاركة في مواقع التحصينات الحدودية، وتمكنت من منع أي محاولة تسلل للجماعات الإرهابية.

وفي مجال التفجير الذكي، نفذت وحدات الهندسة القتالية عمليات تدمير دقيقة لمواقع الجماعات الإرهابية باستخدام متفجرات ذكية وتكتيكات حديثة، فيما تألقت الطائرات المسيرة للقوة البرية للحرس الثوري في تدمير التحصينات والمواقع المحددة مسبقاً باستخدام أسلحة ذكية مضادة للأفراد والتحصينات.

وأكد القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور أن هذه المناورات تعكس التعاون الأمني والعسكري بين الدول المشاركة، وتعزز القدرة الجماعية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأمن الإقليمي والعالمي، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المناورات في تحقيق السلام والاستقرار لجميع شعوب الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: مهر