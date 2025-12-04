الخميس
04 12 2025
13 جمادى الآخرة 1447
بيروت 14:52
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
الخميس
13 جمادى الآخرة 1447
الإمساك
05:00
صلاة الصبح
05:08
الشروق
06:27
الظهر
11:28
العصر
14:10
المغرب
16:48
العشاء
17:42
منتصف الليل
22:48
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
فيديو
عاجل
رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين
04-12-2025 13:38 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
إعلام العدو: مقتل ياسر أبو شباب قائد الميليشيات المدعومة من الجيش “الإسرائيلي” في رفح بكمين لحركة حماس
14:42
السوداني يوجه بإجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن ما ورد من خطأ في قرار “لجنة تجميد أموال الارهابيين”
14:25
جيش العدو يهدد مبان سكنية بالقصف في بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان
14:10