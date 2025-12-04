الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الوزراء العراقي يوجه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إعلام العدو: مقتل ياسر أبو شباب قائد الميليشيات المدعومة من الجيش “الإسرائيلي” في رفح بكمين لحركة حماس

      إعلام العدو: مقتل ياسر أبو شباب قائد الميليشيات المدعومة من الجيش “الإسرائيلي” في رفح بكمين لحركة حماس

      السوداني يوجه بإجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن ما ورد من خطأ في قرار “لجنة تجميد أموال الارهابيين”

      السوداني يوجه بإجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن ما ورد من خطأ في قرار “لجنة تجميد أموال الارهابيين”

      جيش العدو يهدد مبان سكنية بالقصف في بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان

      جيش العدو يهدد مبان سكنية بالقصف في بلدتي جباع ومحرونة جنوبي لبنان