الثلاثاء   
   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 14:44
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    الحرس الثوري الايراني: الموجة الثانية والعشرون من عملية الوعد الصادق 3 كانت درساً تاريخياً وذا مغزى للعدو الإسرائيلي