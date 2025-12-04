الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ريا نوفوستي عن بوتين: المقترحات التي قدمها الوفد الأمريكي لموسكو كانت مبنية على اتفاقياته مع ترامب في ألاسكا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصدر طبية فلسطينية: إصابة 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة وردان ببلدة بيت أمر شمال الخليل

      مصدر طبية فلسطينية: إصابة 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة وردان ببلدة بيت أمر شمال الخليل

      روسيا تهدد بمصادرة 190 مليار دولار أوروبية.. وقبرص وألمانيا الأكثر تضررًا

      روسيا تهدد بمصادرة 190 مليار دولار أوروبية.. وقبرص وألمانيا الأكثر تضررًا

      الرئيس الصيني: سنقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة

      الرئيس الصيني: سنقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لغزة