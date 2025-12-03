الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 20:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حزما بالقدس المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      موسكو ترحّب بالوساطة الأميركية

      موسكو ترحّب بالوساطة الأميركية

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عنزا جنوب جنين بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عنزا جنوب جنين بالضفة المحتلة

      تقي الدين: نحن أمام هرولة رسمية للتطبيع مع الكيان

      تقي الدين: نحن أمام هرولة رسمية للتطبيع مع الكيان