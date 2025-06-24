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   24 06 2025   
   28 ذو الحجة 1446   
   بيروت 12:52
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    المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في بإيران: كانت القوات المسلحة قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تترك أي عدوان دون رد وأن هذا النظام سيدفع ثمناً باهظاً