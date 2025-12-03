الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:45
    عاجل

    السفارة الأميركية في بيروت: مشاركة كرم ورسنيك خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل “الميكانيزم” مرتكزا على حوار مدني مستدام اضافة للحوار العسكري

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: اصابة جنديين في رفح بعد خروج مسلحين من نفق واطلاقهم النار وصواريخ مضادة للدروع باتجاه قوة اسرائيلية

      السفارة الاميركية في لبنان: الميكانيزم عقدت اجتماعها الرابع عشر: إضافة مشاركين مدنيين لتعزيز الاستقرار والنجاح

      لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة: أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقالات واسعة منذ أسابيع في محافظة نابلس 

